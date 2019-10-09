Вильфанд сообщил, что сентябрь стал самым тёплым за время наблюдений

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что сентябрь в 2019 году побил предыдущий рекорд тепла для среднего показателя этого месяца в мире, передаёт РИА Новости.

«И наши данные, и системы Copernicus (европейская система наблюдений за изменением климата. — RT) подтверждают, что прошедший сентябрь был самым теплым за всю историю наблюдений», — сообщил Вильфанд.

Copernicus ранее сообщал, что глобальная температура сентября была на 0,57°С выше, чем за период 1981-2010 годы, и соответствовала температуре предыдущего рекорда жары для этого период, который был установлен в 2016 году.

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