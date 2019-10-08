Синоптики прогнозируют температуру выше климатической нормы в Москве

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Анна Лушникова
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала RT, какая погода ожидается в Москве на текущей неделе.
Синоптики прогнозируют температуру выше климатической нормы в Москве
  • РИА Новости

«Предстоящая ночь на среду будет достаточно холодной. Преобладающие температуры — 0…+1 °С. Затем подойдёт один из атмосферных фронтов, в среду днём начнётся дождь — от небольшого до умеренного. Погоду будет определять циклон, который сейчас проходит по северу европейской России. Температура воздуха в среду в городе — +6…+8 °С, по области — +4…+8 °С. В четверг ночью существенных осадков не ожидается, температура будет +3…+5 °С. Дневная температура тоже продолжит повышаться, будет +6…+8 °С», — сказала синоптик.

По её словам, наиболее неблагоприятная погода за счёт дождя и усиления скорости ветра ожидается в пятницу и субботу.

«Хотя ночи будут довольно тёплые — в Москве +6…+8 °С, дневная температура выше 10 °С. Но за счёт дождя погода будет не слишком комфортная, хотя температура будет выше климатической нормы», — заключила Позднякова.

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что ночь с 7 на 8 октября стала самой холодной с начала осени.

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