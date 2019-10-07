Вильфанд предупредил о возвращении сентябрьского тепла в Москву

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшее время после похолодания в Москву вернётся сентябрьское тепло.

«К концу недели температура будет выше нормы на 2—3 градуса, такой режим более характерен для третьей декады сентября. То есть мы вернёмся по погоде на месяц назад», — приводит Интерфакс слова Вильфанда.

Он отметил, что в субботу, 12 октября, через столичный регион может пройти атмосферный фронт и вероятность осадков к началу выходных увеличится.

По словам Вильфанда, текущие погодные условия в Москве характерны для ноября.

Накануне Вильфанд сообщил, что температура в столичном регионе в ближайшие два дня будет на 4 °С ниже климатической нормы.