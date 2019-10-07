В Москве разработали новые путеводители для туристов

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В столице разработали три новых путеводителя для туристов, сообщает сайт «Москва 24».
В Москве разработали новые путеводители для туристов
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Они посвящены основным достопримечательностям, культурным событиям, местам для отдыха с детьми и представлены на русском, английском и китайском языках.

«Новые бесплатные путеводители по Москве содержат всю необходимую информацию, чтобы туристы смогли составить свой маршрут передвижения по городу, будь то достопримечательности, отдых с детьми или события и фестивали», — заявила глава комитета по туризму Екатерина Проничева.

Получить путеводители «Москва: что посмотреть», «По Москве с детьми» и «Москва. События и культура» можно, в частности, в парке «Зарядье», на ВДНХ, в ГУМе и Музее Москвы, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее progorod43 сообщал, что экскурсовод из Кирова Ольга Хлебникова стала призёром конкурса «Лучший гид России».

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