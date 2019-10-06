Умер бывший барабанщик Cream Джинджер Бейкер

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На 81-м году жизни скончался бывший барабанщик британской рок-группы Cream Джинджер Бейкер. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление семьи.
Умер бывший барабанщик Cream Джинджер Бейкер
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По его данным, музыкант умер в больнице. Официальный представитель Бейкера подтвердила его кончину.

Коллектив считается первой супергруппой в истории рок-музыки. Всего за два года существования трио, с 1966 по 1968 год, альбомы были проданы тиражом 35 млн экземпляров.

Двойной альбом Wheels Of Fire стал первым в истории, получившим статус платинового, то есть проданного тиражом в миллион экземпляров.

В 2014 году в возрасте 71 года скончался основатель и бывший вокалист Cream Джек Брюс.

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