Умер бывший барабанщик Cream Джинджер Бейкер
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По его данным, музыкант умер в больнице. Официальный представитель Бейкера подтвердила его кончину.
Коллектив считается первой супергруппой в истории рок-музыки. Всего за два года существования трио, с 1966 по 1968 год, альбомы были проданы тиражом 35 млн экземпляров.
Двойной альбом Wheels Of Fire стал первым в истории, получившим статус платинового, то есть проданного тиражом в миллион экземпляров.
В 2014 году в возрасте 71 года скончался основатель и бывший вокалист Cream Джек Брюс.