В Москве состоялся концерт в честь 95-летия оркестра кинематографии
- РИА Новости
В концерте приняли участие Алексей Колган, Лариса Брохман, Полад Бюльбюль оглы, Мари Карне, Леонид Серебренников, Марина Янисова и Ольга Годунова.
Днём 5 октября коллектив оркестра поздравил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
«Ваш коллектив, один из старейших в нашей стране, ведёт свою историю со времен немого кино, когда музыка была важнейшей частью любого фильма, особой линией в его сюжете. С тех пор оркестр всегда объединял исполнителей-виртуозов, которые тонко чувствовали и точно передавали атмосферу происходящего на экране», — цитирует текст поздравительной телеграммы ТАСС.
Также Медведев подчеркнул разнообразие репертуара оркестра.
Ранее сообщалось, что в Москве прошла пресс-конференция к 95-летию оркестра кинематографии.