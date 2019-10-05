В Москве состоялся концерт в честь 95-летия оркестра кинематографии

В Концертном зале имени Петра Чайковского Московской академической филармонии состоялся праздничный концерт, приуроченный к 95-летию Российского государственного симфонического оркестра кинематографии и 70-летию его художественного руководителя Сергея Скрипки.

В концерте приняли участие Алексей Колган, Лариса Брохман, Полад Бюльбюль оглы, Мари Карне, Леонид Серебренников, Марина Янисова и Ольга Годунова.

Днём 5 октября коллектив оркестра поздравил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Ваш коллектив, один из старейших в нашей стране, ведёт свою историю со времен немого кино, когда музыка была важнейшей частью любого фильма, особой линией в его сюжете. С тех пор оркестр всегда объединял исполнителей-виртуозов, которые тонко чувствовали и точно передавали атмосферу происходящего на экране», — цитирует текст поздравительной телеграммы ТАСС.

Также Медведев подчеркнул разнообразие репертуара оркестра.

Ранее сообщалось, что в Москве прошла пресс-конференция к 95-летию оркестра кинематографии.