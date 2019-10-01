В Москве прошла пресс-конференция к 95-летию оркестра кинематографии

В Москве состоялась пресс-конференция, приуроченная к 95-летию Российского государственного симфонического оркестра кинематографии. Также в ходе брифинга обсуждалась тема 70-летнего юбилея художественного руководителя симфонического оркестра Сергея Скрипки.

На пресс-конференции, помимо дирижёра, выступили кинорежиссёр и сценарист Сергей Урсуляк, композитор Юрий Потеенко, а также киновед, педагог и обладатель двух премий «Ника» Армен Медведев.

Они рассказали о достижениях, творческих планах и гастрольной деятельности симфонического оркестра кинематографии.

История ансамбля началась с эпохи немого кино. В 1924 году музыкальное сопровождение к фильму, проходившему в московском кинотеатре «Арс», вместо тапёра впервые обеспечил симфонический оркестр.

Впоследствии его музыканты внесли вклад в создание классики кинематографа довоенного времени — фильмов Сергея Эйзенштейна, Григория Козинцева и Всеволода Пудовкина.

В субботу, 5 октября, по случаю 95-летия ансамбля и 70-летия Сергея Скрипки в Концертном зале имени Петра Чайковского Московской академической филармонии пройдёт юбилейный концерт. На нём выступят Полад Бюль-Бюль оглы, Мари Карне, Леонид Серебренников, Марина Янисова, Ольга Годунова, Лариса Брохман и Алексей Колган.

«Пятого числа, в день моего рождения (мы решили совместить, чтобы в один день у нас был такой двойной юбилей), мы начинаем наш абонемент «Живая музыка экрана». Главная концепция концерта — это не хронология, а то, что мы пригласим всех друзей, всех, кого мы любим, кого хотим видеть, в том числе и на сцене. Все наши друзья будут петь — актёры, режиссёры, певцы, композиторы», — цитирует Скрипку ТАСС.