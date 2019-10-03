Группа The Rasmus выступит в России в ноябре
- @therasmusofficial
Музыканты посвятили европейский тур 15-летию альбома Dead Letters. Это пятая студийная пластинка коллектива. Вместе с песней In The Shadows она принесла группе мировой успех в 2003 году.
«Dead Letters — самый знаковый альбом в истории The Rasmus», — сказал лидер группы Лаури Юлёнен.
По его словам, диск насыщен яркими сценическими образами, которые хочется воплотить в живых выступлениях.
Ранее Nation News сообщал, что норвежская группа A-ha выступит 20 ноября в Санкт-Петербурге.