Группа The Rasmus выступит в России в ноябре

Финская группа The Rasmus выступит в России. 1 ноября состоится концерт в Москве, 3 ноября — в Санкт-Петербурге, сообщают «Дни.ру».

Музыканты посвятили европейский тур 15-летию альбома Dead Letters. Это пятая студийная пластинка коллектива. Вместе с песней In The Shadows она принесла группе мировой успех в 2003 году.

«Dead Letters — самый знаковый альбом в истории The Rasmus», — сказал лидер группы Лаури Юлёнен.

По его словам, диск насыщен яркими сценическими образами, которые хочется воплотить в живых выступлениях.

Ранее Nation News сообщал, что норвежская группа A-ha выступит 20 ноября в Санкт-Петербурге.