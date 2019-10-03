Почти 40 музеев Петербурга сделают вход бесплатным 1—16 ноября

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Почти 40 музеев Санкт-Петербурга сделают вход бесплатным 1—16 ноября, сообщает kp.ru.
Почти 40 музеев Петербурга сделают вход бесплатным 1—16 ноября
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Это будет сделано в честь Международного культурного форума, который состоится 14—16 ноября.

«По бесплатному электронному билету участники общественного потока форума смогут посетить 39 музеев города», — заявили организаторы.

Например, можно будет попасть в Эрмитаж, Русский музей, Музей истории Санкт-Петербурга, Исаакиевский собор и Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства.

Для получения билета нужно зарегистрироваться на сайте форума.

Ранее телеканал «360» сообщал о дне открытых дверей в музеях Московской области.

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