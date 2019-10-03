Почти 40 музеев Петербурга сделают вход бесплатным 1—16 ноября
- © Евгений Одиноков
- РИА Новости
Это будет сделано в честь Международного культурного форума, который состоится 14—16 ноября.
«По бесплатному электронному билету участники общественного потока форума смогут посетить 39 музеев города», — заявили организаторы.
Например, можно будет попасть в Эрмитаж, Русский музей, Музей истории Санкт-Петербурга, Исаакиевский собор и Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства.
Для получения билета нужно зарегистрироваться на сайте форума.
Ранее телеканал «360» сообщал о дне открытых дверей в музеях Московской области.