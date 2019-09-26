Подмосковные музеи проведут день открытых дверей 3 октября

Музеи Московской области проведут день открытых дверей 3 октября, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.

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РИА Новости

Акция посвящена 90-летию Подмосковья. Её участниками станут 12 учреждений, в том числе музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим», Зарайский кремль, музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово», Военно-технический музей. К акции также присоединятся Серпуховский историко-художественный музей, Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник, музей-заповедник «Мураново». Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о выставке молодых художников в Калининградском областном музее изобразительных искусств.