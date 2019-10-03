Спасатели предупредили о мокром снеге в Петербурге

Спасатели предупредили о похолодании в Санкт-Петербурге в пятницу, 4 октября. Об этом сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

Утром будет облачная погода, днём — с прояснениями. Ночью ожидается дождь, днём — небольшой дождь, во второй половине дня — местами с мокрым снегом.

Температура воздуха в ночное время составит +1...+3 ˚С, в дневное — +3...+5 ˚С.

Также стало известно, что в Нижнем Новгороде на следующей неделе ожидается мокрый снег.

«Снегопадов мы не ждём, но мокрый снег и дождь возможен после вторника, 8 октября. Такая угроза есть из-за низких температур ночью», — заявила в беседе с Newsnn.ru начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

Ранее спасатели предупреждали об ухудшении погоды в Кировской области во вторник, 1 октября.