Спасатели предупредили о мокром снеге в Петербурге

Короткая ссылка
Спасатели предупредили о похолодании в Санкт-Петербурге в пятницу, 4 октября. Об этом сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.
Спасатели предупредили о мокром снеге в Петербурге
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Утром будет облачная погода, днём — с прояснениями. Ночью ожидается дождь, днём — небольшой дождь, во второй половине дня — местами с мокрым снегом.

Температура воздуха в ночное время составит +1...+3 ˚С, в дневное — +3...+5 ˚С.

Также стало известно, что в Нижнем Новгороде на следующей неделе ожидается мокрый снег.

«Снегопадов мы не ждём, но мокрый снег и дождь возможен после вторника, 8 октября. Такая угроза есть из-за низких температур ночью», — заявила в беседе с Newsnn.ru начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

Ранее спасатели предупреждали об ухудшении погоды в Кировской области во вторник, 1 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить