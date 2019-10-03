Спасатели предупредили о мокром снеге в Петербурге
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- РИА Новости
Утром будет облачная погода, днём — с прояснениями. Ночью ожидается дождь, днём — небольшой дождь, во второй половине дня — местами с мокрым снегом.
Температура воздуха в ночное время составит +1...+3 ˚С, в дневное — +3...+5 ˚С.
Также стало известно, что в Нижнем Новгороде на следующей неделе ожидается мокрый снег.
«Снегопадов мы не ждём, но мокрый снег и дождь возможен после вторника, 8 октября. Такая угроза есть из-за низких температур ночью», — заявила в беседе с Newsnn.ru начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.
Ранее спасатели предупреждали об ухудшении погоды в Кировской области во вторник, 1 октября.