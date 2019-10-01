Спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Кировской области

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Кировской области во вторник, 1 октября, сообщает progorod43.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По прогнозу областного Гидрометцентра, порывы ветра могут достигать 17 м/с.

В среднем скорость юго-западного и южного ветра составит 7—12 м/с.

Также стало известно, что в Красноярском крае в ближайшие сутки ожидаются шторм и снег. Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.

На юге Таймырского муниципального района и в Туруханском районе возможно усиление юго-западного ветра с порывами до 15—18 м/с.

В земледельческой зоне центральных и южных районов местами прогнозируется установление временного снежного покрова.

Ранее издание kp.ru сообщало, что из-за угрозы наводнения в Петербурге принято решение закрыть затворы дамбы.