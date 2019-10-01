Спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Кировской области
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По прогнозу областного Гидрометцентра, порывы ветра могут достигать 17 м/с.
В среднем скорость юго-западного и южного ветра составит 7—12 м/с.
Также стало известно, что в Красноярском крае в ближайшие сутки ожидаются шторм и снег. Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.
На юге Таймырского муниципального района и в Туруханском районе возможно усиление юго-западного ветра с порывами до 15—18 м/с.
В земледельческой зоне центральных и южных районов местами прогнозируется установление временного снежного покрова.
Ранее издание kp.ru сообщало, что из-за угрозы наводнения в Петербурге принято решение закрыть затворы дамбы.