Из-за угрозы наводнения закрыты затворы дамбы в Петербурге

Из-за угрозы наводнения в Петербурге принято решение закрыть затворы дамбы. По прогнозам синоптиков, ожидается подъём уровня воды в Неве до 160—170 см.

«Для предотвращения угрозы наводнения в Санкт-Петербурге 1 октября 2019 года задействован комплекс защитных сооружений», — цитирует kp.ru сообщение дирекции дамбы в Кронштадте.

В данный момент движение потоков воды со стороны Финского залива в Неву остановлено.

На время закрытия дамбы Кронштадтский корабельный фарватер закрыт для прохода судов по распоряжению капитана морского порта города.

Ранее «Невские новости» сообщили о предупреждении синоптиков об ухудшении погоды в Санкт-Петербурге с 1 октября.