Из-за угрозы наводнения закрыты затворы дамбы в Петербурге
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«Для предотвращения угрозы наводнения в Санкт-Петербурге 1 октября 2019 года задействован комплекс защитных сооружений», — цитирует kp.ru сообщение дирекции дамбы в Кронштадте.
В данный момент движение потоков воды со стороны Финского залива в Неву остановлено.
На время закрытия дамбы Кронштадтский корабельный фарватер закрыт для прохода судов по распоряжению капитана морского порта города.
Ранее «Невские новости» сообщили о предупреждении синоптиков об ухудшении погоды в Санкт-Петербурге с 1 октября.