Состоялась премьера документального фильма RTД «Следы Ганди»

На RTД состоялась премьера документального фильма «Следы Ганди», который приурочен к 150-летию со дня рождения общественного и политического деятеля Махатмы Ганди.

Фильм рассказывает о жизни Ганди, его принципах и борьбе за независимость страны, о знаменитом «соляном марше», изменившем ход истории.

Зрители услышат воспоминания единственного дожившего до наших дней соратника Ганди — его личного секретаря Кальянама, который работал с ним последние несколько лет и был рядом в момент убийства.

Также в фильме представлены истории последователей Ганди, которые пытаются жить в соответствии с его философией и говорят о необходимости духовной революции в мире.

В июле телеканал RTД и Всемирный фонд дикой природы (WWF) представили фрагмент совместного документального фильма «Дикие и свободные», приуроченного к 25-летию работы фонда в России.