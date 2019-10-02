Состоялась премьера документального фильма RTД «Следы Ганди»

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На RTД состоялась премьера документального фильма «Следы Ганди», который приурочен к 150-летию со дня рождения общественного и политического деятеля Махатмы Ганди.
Состоялась премьера документального фильма RTД «Следы Ганди»
  • © RTД

Фильм рассказывает о жизни Ганди, его принципах и борьбе за независимость страны, о знаменитом «соляном марше», изменившем ход истории.

Зрители услышат воспоминания единственного дожившего до наших дней соратника Ганди — его личного секретаря Кальянама, который работал с ним последние несколько лет и был рядом в момент убийства.

Также в фильме представлены истории последователей Ганди, которые пытаются жить в соответствии с его философией и говорят о необходимости духовной революции в мире.

В июле телеканал RTД и Всемирный фонд дикой природы (WWF) представили фрагмент совместного документального фильма «Дикие и свободные», приуроченного к 25-летию работы фонда в России.

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