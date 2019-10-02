В Союзе композиторов назвали большой утратой смерть Канчели

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Анастасия Румянцева
Председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин выразил соболезнования в связи со смертью грузинского композитора Гии Канчели.
В Союзе композиторов назвали большой утратой смерть Канчели
  • © Natalya Loginova/Russian Look
  • globallookpress.com

«То, что он ушёл, это большая утрата. Это был выдающийся композитор современности. Во времена Советского Союза для многих, особенно молодых музыкантов, композиторов, он был кумиром. Все изучали его партитуры, ноты, был элемент и подражания тоже», — рассказал Калимуллин в беседе с RT.

Он также подчеркнул, что гордится своим знакомством с Канчели.

«Он до сих пор был востребован, его приглашали как известного композитора... Очень жаль, что его уже с нами нет. Я думаю, что его музыка будет жить. Язык музыки не знает границ», — заключил композитор.

Ранее стало известно, что грузинский композитор Гия Канчели, написавший музыку к таким фильмам, как «Мимино» и «Кин-дза-дза!», скончался в возрасте 84 лет.

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