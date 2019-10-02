Умер написавший музыку к «Мимино» грузинский композитор Гия Канчели
В Возрасте 84 лет скончался грузинский композитор Гия Канчели, написавший музыку к таким фильмам, как «Мимино» и «Кин-дза-дза».
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Об этом сообщает Imedi.
Как подчёркивает телеканал, в последнее время Канчели проходил лечение в больнице.
Отмечается, что композитор имел звание Народного артиста СССР.
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