Умер написавший музыку к «Мимино» грузинский композитор Гия Канчели

Короткая ссылка
В Возрасте 84 лет скончался грузинский композитор Гия Канчели, написавший музыку к таким фильмам, как «Мимино» и «Кин-дза-дза».
Умер написавший музыку к «Мимино» грузинский композитор Гия Канчели
  • © РИА Новости

Об этом сообщает Imedi.

Как подчёркивает телеканал, в последнее время Канчели проходил лечение в больнице.

Отмечается, что композитор имел звание Народного артиста СССР.

Ранее в Канаде погиб французский композитор Жюльен Готье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить