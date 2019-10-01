Выставка «Город: детали» состоится 3—5 октября на ВДНХ

Выставка дизайн-решений для мегаполисов «Город: детали» пройдёт 3—5 октября на ВДНХ, сообщает НСН.

Программа включает экспресс-экскурсии, мастер-классы, игры, концерты, кинопоказы. Посетители также смогут поиграть в футбол и баскетбол, посетить площадку паркура и фитнеса.

Кроме того, можно будет принять участие в викторине о Москве и её достопримечательностях.

Выставка-презентация будет проходить в рамках программы «Мой район». Её цель — создать комфортное городское пространство в каждом районе. Площадь интерактивной экспозиции — более 15 тыс. кв. м. Будет представлено свыше 250 дизайнерских решений для современного мегаполиса.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о планах по открытию новых парков в 2019 году.