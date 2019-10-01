В Москве завершили реставрацию прачечной Дома Наркомфина

В столице завершили реставрацию прачечной Дома Наркомфина, сообщает сайт «Москва 24».

Как отметил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов, работы продолжались более года. Объекту вернули исторический облик.

«Специалисты воссоздали объёмно-пространственную структуру здания редакции 1932 года авторства Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса», — сказал он.

По его словам, воссоздано колористическое решение фасадов с отделкой штукатуркой, восстановлены материалы и характер обработки поверхностей наружной лестницы на период 1932 года. Об этом информирует портал мэра и правительства.

Дом Наркомфина, расположенный на Новинском бульваре, является памятником эпохи конструктивизма.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что в Москве рассказали о ходе восстановления дома Наркомфина.