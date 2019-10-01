WhatsApp перестанет работать на старых мобильных телефонах

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Мессенджер WhatsApp станет недоступен на устройствах с устаревшими операционными системами (ОС).
WhatsApp перестанет работать на старых мобильных телефонах
  • © Reuters

Как говорится на сайте приложения, владельцы телефонов с ОС Android с версией 2.3.7 и старше, а также iOS 8 и старше могут пользоваться WhatsApp до 1 февраля 2020 года.

«В связи с тем что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время», — говорится в сообщении.

Кроме того, после 31 декабря поддержки WhatsApp лишится ОС Windows Phone.

В середине сентября Роскачество совместно с International Consumer Research and Testing представило обновлённый рейтинг самых популярных смартфонов. Лидером рейтинга с лета остаётся Samsung Galaxy S10+. Высокие позиции в топе также заняли Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.

В июне аналогичный рейтинг возглавили Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9.

Специалист по мобильным технологиям Андрей Соловьёв в беседе с Nation News прокомментировал данные рейтинга лучших смартфонов.

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