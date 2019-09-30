Стали известны самые интересные для иностранцев регионы России

Стали известны регионы России, которыми иностранные туристы больше всего интересовались летом 2019 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на картографический сервис Maps.Me.

РИА Новости

Лидерами признаны Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининградская область. В список также попали Бурятия, Краснодарский край, Адыгея, Татарстан, Красноярский край и Владимирская область. Рейтинг составили на основе числа иностранных пользователей, загружавших карты регионов России в Maps.Me с 1 июня по 31 августа. Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН рассказала о предварительных итогах летнего сезона.