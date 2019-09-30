Стали известны самые интересные для иностранцев регионы России
- РИА Новости
Лидерами признаны Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининградская область.
В список также попали Бурятия, Краснодарский край, Адыгея, Татарстан, Красноярский край и Владимирская область.
Рейтинг составили на основе числа иностранных пользователей, загружавших карты регионов России в Maps.Me с 1 июня по 31 августа.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН рассказала о предварительных итогах летнего сезона.