Власти Москвы рассказали о планах по восстановлению павильонов ВДНХ

Глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов в беседе с kp.ru рассказал о планах по восстановлению павильонов ВДНХ.

«Сейчас исторический облик возвращают многим павильонам, в том числе №14 «Вычислительная техника и автоматика», №11 «Металлургия» и №4 «Биология». Кстати, реставрацию первых двух планируют завершить до конца года», — заявил он.

Павильон «Казахская ССР» был переименован в «Металлургию» в 1964 году. В 1990-х там располагались магазины и офисы. В ближайшее время в павильоне откроют торгово-выставочный центр Казахстана.

Павильон «Вычислительная техника и информатика» ранее назывался «Азербайджанская ССР». Как отметили в департаменте, по найденным в Баку авторским гипсовым слепкам были изготовлены копии бронзовых скульптур чабана и женщины с книгой. После завершения всех работ в павильоне намерены открыть торгово-выставочный центр Азербайджана.

Продолжается реставрация в павильонах «Биология» (бывший «Эстонская ССР») и «Радиоэлектроника и связь» (бывший «Поволжье»).

Ранее НСН сообщала, что на ВДНХ планируют восстановить павильоны «Овцеводство» и «Ветеринарная поликлиника».