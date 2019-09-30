В Крыму открывается заключительная в 2019 году творческая резиденция «Таврида»

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В понедельник, 30 сентября, в Крыму открывается заключительная в 2019 году творческая резиденция — «Таврида Лит», сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
В Крыму открывается заключительная в 2019 году творческая резиденция «Таврида»
  • РИА Новости

Она проходит в рамках форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» до 5 октября.

Мероприятие соберёт 200 писателей, поэтов и литературных критиков со всей России. Эксперты и лауреаты ведущих литературных премий страны помогут молодёжи отточить мастерство владения словом, узнать о тенденциях в современной отечественной литературе.

В частности, запланированы встречи с писателями Сергеем Шаргуновым, Романом Сенчиным, Шамилем Идиатуллиным, Екатериной Матюшкиной, Ольгой Новиковой.

Основная программа фестиваля «Таврида — АРТ», как сообщало НСН, проходила с 23 по 25 августа в Крыму.

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