В понедельник, 30 сентября, в Крыму открывается заключительная в 2019 году творческая резиденция — «Таврида Лит», сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Она проходит в рамках форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» до 5 октября.

Мероприятие соберёт 200 писателей, поэтов и литературных критиков со всей России. Эксперты и лауреаты ведущих литературных премий страны помогут молодёжи отточить мастерство владения словом, узнать о тенденциях в современной отечественной литературе.

В частности, запланированы встречи с писателями Сергеем Шаргуновым, Романом Сенчиным, Шамилем Идиатуллиным, Екатериной Матюшкиной, Ольгой Новиковой.

Основная программа фестиваля «Таврида — АРТ», как сообщало НСН, проходила с 23 по 25 августа в Крыму.