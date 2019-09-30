В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в начале недели

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Ведущий синоптик Гидрометцентра России Леонид Ананьев в беседе с «Российской газетой» рассказал о погоде в Москве и Московской области в начале недели.
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в начале недели
  • РИА Новости

Ожидается дождливая погода. В ночное время температура составит +5...+10 ˚С, в дневное — +10...+15 ˚С. Ветер южный.

В ночь на вторник возможен дождь. Ночью — +8...+14 ˚С, днём — +16...+18 ˚С. Ветер юго-западный и западный.

В среду ночью похолодает до +5...+7 ˚С. Днём в столице будет облачно, до +16 ˚С. Ветер южных направлений.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в центральной части России.

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