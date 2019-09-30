Первый снег выпал в трёх регионах России

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Пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Ренад Ягудин заявил, что в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях 30 сентября выпал первый снег.

«Первый снег в Сибири выпадает обычно в период с середины до конца сентября. Осадки были у нас местами в виде мокрого снега. Гидрометцентр фиксировал выпадение мокрого снега в Новосибирской области, в Кемеровской области, в Томской области», — цитирует его ТАСС.

По его словам, интенсивность выпадения осадков составила от 1 до 6 мм.

11 сентября в Таймырском центре метеорологии и мониторинга окружающей среды сообщили, что в Норильске выпал первый снег и началась метель.

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