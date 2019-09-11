В Норильске выпал первый снег и началась метель, сообщили в Таймырском центре метеорологии и мониторинга окружающей среды.

Жители города размещают фотографии снега на улицах в социальных сетях.

«Выпал первый снег. Для этого времени это не удивительно и не катаклизм. Но он сопровождается сильным ветром, а метель — это редкое для данного времени явление, сезон метелей обычно начинается в конце октября», — цитирует центр ТАСС.

В настоящее время в городе объявлено штормовое предупреждение.

Школьникам, которые учатся во вторую смену, по усмотрению родителей разрешили не посещать занятия.

Ранее Inforeactor сообщал, что в Башкирии прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Кроме того, ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 ˚С.