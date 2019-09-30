В Москве рассказали о животных, попадающих в центр реабилитации
- © Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна"
Отмечается, что данный центр расположен в подмосковной деревне Андрейково и на его территории живут более 600 питомцев.
Уточняется, что на реабилитацию отправляют самых разных животных, включая львов, обезьян, лис, черепах, енотов, сов.
«Многие после передержки и реабилитации отправятся на волю, некоторые уедут в зоопарк, а для кого-то центр станет домом», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.
Все обитатели центра питаются по рационам Московского зоопарка.
Ранее НСН сообщала, что соколиный центр «Камчатка» планируют открыть в 2021 году.