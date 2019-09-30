В Москве рассказали о животных, попадающих в центр реабилитации

В Москве рассказали о животных, которые попадают в центр реабилитации, передаёт ФАН.

Отмечается, что данный центр расположен в подмосковной деревне Андрейково и на его территории живут более 600 питомцев.

Уточняется, что на реабилитацию отправляют самых разных животных, включая львов, обезьян, лис, черепах, енотов, сов.

«Многие после передержки и реабилитации отправятся на волю, некоторые уедут в зоопарк, а для кого-то центр станет домом», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Все обитатели центра питаются по рационам Московского зоопарка.

Ранее НСН сообщала, что соколиный центр «Камчатка» планируют открыть в 2021 году.