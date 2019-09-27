В Гидрометцентре рассказали о погоде в Центральной России на выходных

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в Центральной России на выходных.
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Центральной России на выходных
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Я бы сказал, что нас ждёт вполне хорошая погода, в небесах такое благожелательное отношение к центру Европейской России. А если более конкретно, то суббота будет очень комфортным днём, осадков не ожидается», — заявил он.

По его словам, ночью ожидается около +3...+5 °С, днём — +10...+12 °С.

В воскресенье будет тепло, но увеличится облачность и вероятность небольших дождей. Прогнозируется около +11...+13 °С.

«Связано это с тем, что Москва будет находиться на восточной периферии циклона. А значит, воздушные массы будут перемещаться с юга, юго-запада, но и одновременно они влажные, поэтому облачность будет увеличиваться», — сказал Вильфанд.

Как добавил синоптик, температура повысится и в понедельник-вторник, но осадки станут более интенсивными.

Ранее аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU оценил влияние резких перепадов атмосферного давления и температур на здоровье.

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