Всероссийский фестиваль «Туристская песня на Домбае» пройдёт в КЧР

Всероссийский фестиваль «Туристская песня на Домбае» будет проходить 27 и 28 сентября в Карачаево-Черкесии, сообщает интернет-издание argumenti.ru.

Организатором мероприятия выступил Ростуризм.

Запланированы выступления участников фестиваля и лучших самодеятельных коллективов из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

Также предусмотрена деловая программа. Состоится круглый стол «Развитие зимних туристских маршрутов и специфика проведения событийных мероприятий в зависимости от времени года на территории Северо-Кавказского федерального округа на Домбае».

Ранее «Новый Севастополь» сообщал о фестивале «Крымская подводная неделя» в Херсонесе.