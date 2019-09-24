Всероссийский фестиваль «Туристская песня на Домбае» пройдёт в КЧР
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Организатором мероприятия выступил Ростуризм.
Запланированы выступления участников фестиваля и лучших самодеятельных коллективов из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.
Также предусмотрена деловая программа. Состоится круглый стол «Развитие зимних туристских маршрутов и специфика проведения событийных мероприятий в зависимости от времени года на территории Северо-Кавказского федерального округа на Домбае».
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