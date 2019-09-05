Фестиваль «Крымская подводная неделя» пройдёт 7—14 сентября в Херсонесе

Международный историко-культурный морской фестиваль «Крымская подводная неделя» пройдёт 7—14 сентября в государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический», сообщает «Новый Севастополь».

«Участников фестиваля ожидают интерактивы, организованные сотрудниками музея, квесты на знание истории Херсонеса и природы Чёрного моря, открытие тематической фотовыставки, обсуждения вопросов защиты и сохранения культурно-исторического подводного наследия и многое другое», — рассказали в пресс-службе музея.

Учредители фестиваля — Конфедерация подводной деятельности России и Херсонесский музей. Поддержку оказывает межведомственная комиссия по морскому наследию Морской коллегии при правительстве России.

Ранее «Утро.ру» сообщало о фестивале Индонезии в Москве.