Фестиваль «Крымская подводная неделя» пройдёт 7—14 сентября в Херсонесе
- РИА Новости
«Участников фестиваля ожидают интерактивы, организованные сотрудниками музея, квесты на знание истории Херсонеса и природы Чёрного моря, открытие тематической фотовыставки, обсуждения вопросов защиты и сохранения культурно-исторического подводного наследия и многое другое», — рассказали в пресс-службе музея.
Учредители фестиваля — Конфедерация подводной деятельности России и Херсонесский музей. Поддержку оказывает межведомственная комиссия по морскому наследию Морской коллегии при правительстве России.
Ранее «Утро.ру» сообщало о фестивале Индонезии в Москве.