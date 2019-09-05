Фестиваль «Крымская подводная неделя» пройдёт 7—14 сентября в Херсонесе

Короткая ссылка
Международный историко-культурный морской фестиваль «Крымская подводная неделя» пройдёт 7—14 сентября в государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический», сообщает «Новый Севастополь».
Фестиваль «Крымская подводная неделя» пройдёт 7—14 сентября в Херсонесе
  • РИА Новости

«Участников фестиваля ожидают интерактивы, организованные сотрудниками музея, квесты на знание истории Херсонеса и природы Чёрного моря, открытие тематической фотовыставки, обсуждения вопросов защиты и сохранения культурно-исторического подводного наследия и многое другое», — рассказали в пресс-службе музея.

Учредители фестиваля — Конфедерация подводной деятельности России и Херсонесский музей. Поддержку оказывает межведомственная комиссия по морскому наследию Морской коллегии при правительстве России.

Ранее «Утро.ру» сообщало о фестивале Индонезии в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить