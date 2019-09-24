Оренбургские власти выкупят оставшуюся часть дома-музея семьи Ростроповичей

Дом-музей семьи Ростроповичей в Оренбурге полностью перейдёт в собственность области, сообщает RIA56. Об этом заявила и.о. министра культуры и внешних связей региона Евгения Шевченко на заседании правительства.

На данный момент три четверти части дома находятся в распоряжении Оренбургского областного музея изобразительных искусств. На приобретение оставшейся части здания средства направят из регионального бюджета по подпрограмме «Культура и искусство» госпрограммы «Развитие культуры в Оренбургской области».

«Объект действительно знаковый. Это первый в России музей великого музыканта, семья которого стала основоположником музыкального образования в Оренбурге», — отметила Шевченко.

Ранее сообщалось, что дом-музей Ростроповича в Оренбурге будет восстановлен.

В 2018 году пианист Денис Мацуев в беседе с НСН предложил назвать аэропорт в Оренбурге в честь Ростроповича.