Оренбургские власти выкупят оставшуюся часть дома-музея семьи Ростроповичей

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Дом-музей семьи Ростроповичей в Оренбурге полностью перейдёт в собственность области, сообщает RIA56. Об этом заявила и.о. министра культуры и внешних связей региона Евгения Шевченко на заседании правительства.
Оренбургские власти выкупят оставшуюся часть дома-музея семьи Ростроповичей
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На данный момент три четверти части дома находятся в распоряжении Оренбургского областного музея изобразительных искусств. На приобретение оставшейся части здания средства направят из регионального бюджета по подпрограмме «Культура и искусство» госпрограммы «Развитие культуры в Оренбургской области».

«Объект действительно знаковый. Это первый в России музей великого музыканта, семья которого стала основоположником музыкального образования в Оренбурге», — отметила Шевченко.

Ранее сообщалось, что дом-музей Ростроповича в Оренбурге будет восстановлен.

В 2018 году пианист Денис Мацуев в беседе с НСН предложил назвать аэропорт в Оренбурге в честь Ростроповича.

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