Мацуев предложил назвать аэропорт в Оренбурге в честь Ростроповича

Короткая ссылка
Пианист Денис Мацуев в беседе с НСН предложил назвать аэропорт в Оренбурге в честь музыканта Мстислава Ростроповича.
Мацуев предложил назвать аэропорт в Оренбурге в честь Ростроповича
  • РИА Новости

Комментируя старт всероссийского конкурса «Великие имена России», Мацуев отметил, что в регионах жили выдающиеся люди и память о них должна сохраняться.

«Если мы говорим, скажем, об Оренбурге, то там аэропорту, безусловно, стоит присвоить имя Мстислава Леопольдовича Ростроповича. Это гениальный музыкант, который прожил свои юные годы в Оренбурге и начинал свой творческий путь именно там», — сказал пианист.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбурге планируют сохранить дом-музей семьи Ростроповича.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить