Мацуев предложил назвать аэропорт в Оренбурге в честь Ростроповича

Пианист Денис Мацуев в беседе с НСН предложил назвать аэропорт в Оренбурге в честь музыканта Мстислава Ростроповича.

Комментируя старт всероссийского конкурса «Великие имена России», Мацуев отметил, что в регионах жили выдающиеся люди и память о них должна сохраняться.

«Если мы говорим, скажем, об Оренбурге, то там аэропорту, безусловно, стоит присвоить имя Мстислава Леопольдовича Ростроповича. Это гениальный музыкант, который прожил свои юные годы в Оренбурге и начинал свой творческий путь именно там», — сказал пианист.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбурге планируют сохранить дом-музей семьи Ростроповича.