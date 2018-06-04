В Оренбурге планируют сохранить дом-музей семьи Ростроповича

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В Оренбурге планируют сохранить дом-музей семьи музыканта Мстислава Ростроповича, сообщает RIA56.

На протяжении долгого времени судьба здания была неизвестна.

«Сегодня государству принадлежат все помещения дома-музея, которые самым непосредственным образом связаны с историей великой семьи», — заявили в Министерстве культуры и внешних связей.

Там отметили, что дом-музей переживает второе рождение. В настоящее время идут процедуры оформления документов и передачи прав собственности одному из областных учреждений культуры. Затем последует работа по объединению площадей дома, ремонту и созданию новой музейной экспозиции.

Оренбург — родина матери, деда и прадеда музыканта.

Ранее Nation News сообщал, что здание Выборгской понижающей подстанции городского трамвая стало объектом культурного наследия.

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