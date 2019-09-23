Богомолов снялся в сериале по сценарию Паулины Андреевой
Режиссёр Константин Богомолов исполнил одну из ролей в сериале Фёдора Бондарчука «Псих», снятом по сценарию актрисы Паулины Андреевой.
- РИА Новости
В сериале также задействованы Олег Меньшиков, Елена Лядова, Ксения Раппопорт, Роза Хайруллина.
В августе на американском стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Лучше, чем люди» с Паулиной Андреевой.
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