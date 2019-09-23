Богомолов снялся в сериале по сценарию Паулины Андреевой

Режиссёр Константин Богомолов исполнил одну из ролей в сериале Фёдора Бондарчука «Псих», снятом по сценарию актрисы Паулины Андреевой.

РИА Новости

В сериале также задействованы Олег Меньшиков, Елена Лядова, Ксения Раппопорт, Роза Хайруллина. В августе на американском стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Лучше, чем люди» с Паулиной Андреевой.