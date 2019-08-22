«История, которая захватывает»: как на Западе встретили первый российский сериал под брендом Netflix Original

«Лучше, чем люди» — первый российский сериал, вышедший под брендом Netflix Original. О том, что американский стриминговый сервис приобрёл эксклюзивные права на трансляцию и локализацию проекта, стало известно в январе 2019 года. 16 августа Netflix выложил сериал с дубляжом на 25 языков. Многие пользователи сервиса уже успели посмотреть все 16 серий и поделиться впечатлениями в интернете. RT ознакомился с рецензиями пользователей и выяснил, как отечественный продукт приняли за рубежом.

16 августа на американском стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Лучше, чем люди» — первого проекта российского производства, вышедшего под брендом Netflix Original (заявленного как оригинальный проект платформы и переведённого на несколько языков).

Действие ленты разворачивается в ближайшем будущем. В специализирующуюся на продаже андроидов корпорацию «Кронос» незаконно завозят модель антропоморфного киборга Арисы (Паулина Андреева), наделённого нехарактерной для робота способностью к эмпатии.

Но есть и обратная сторона медали: Ариса, в отличие от других андроидов, склонна игнорировать основные законы робототехники, согласно которым она не может ослушаться человека или нанести ему вред. Она сбегает из корпорации и случайно попадает в среднестатистическую семью. Пока Ариса осваивается в новом доме, за ней начинается охота.

На Netflix доступны 16 эпизодов сериала, переведённые на 25 языков.

Многие зарубежные зрители уже успели посмотреть все 16 серий. Некоторые из них поделились своими впечатлениями в интернете.

«16 серий почти по 60 минут — это, наверное, слишком много. Хотя сериал «Зелёная граница» в два раза короче, ему, как мне показалось, лучше удалось подогреть интерес к следующему сезону, что является неотъемлемой частью международной стратегии Netflix», — считает критик Джонатан Уилсон из Ready Steady Cut. Тем не менее он отмечает, что второй сезон проекта заслуживает зрительского внимания «благодаря характерной для жанра остросюжетности и продуманному производству».

На момент публикации статьи зрительский рейтинг «Лучше, чем люди» на IMDb составлял 7 из 10 баллов.

Аналогичные или близкие к этому значению оценки зрители поставили сериалу Hulu «Касл Рок», в котором использовались персонажи и локации произведений Стивена Кинга, спин-оффу популярных «Ходячих мертвецов» — «Бойтесь ходячих мертвецов», «Тайнам Смолвилля», перезапуску «Беверли Хиллз 90210» и августовскому проекту Netflix «У» значит убийцы».

Среди оставивших отзывы на IMDb есть пользователи, которым сериал «Лучше, чем люди» показался скучным. Они убеждены, что он получился затянутым, а персонажи в нём то и дело «совершают глупые поступки».

Кто-то полагает, что задумка поместить робота в житейские условия и заставить его решать человеческие проблемы — не более чем неловкая попытка добавить изюминку тривиальной истории. Зрители отмечают, что сценарий российского сериала не оригинален и вдохновлён проектами-предшественниками из Швеции и Великобритании — Äkta människor («Настоящие люди») и Humans («Люди»).

Впрочем, выбирая между британским Humans и российским проектом, рецензенты нередко отдают предпочтение последнему.

«Я бы сказал, что по сравнению с Humans здесь есть искра, которой не хватило британскому сериалу. Актёры играют отлично, и сюжетная линия сразу же захватывает. Надеюсь, Netflix будет создавать больше таких качественных сериалов», — пишет один из пользователей IMDb.

Другой считает, что этот проект способен изменить устоявшиеся за рубежом представления о России.

«Пока что этот сериал мне нравится больше британского Humans. Большинство американцев считают, что Россия — это холодная отсталая страна, но отрасль высоких технологий и киноиндустрия меняют эти устаревшие представления. Особенно теперь, когда политическая система США катится по наклонной и стремится отупить собственных граждан», — отмечают на IMDb.

© Кадр из сериала «Лучше, чем люди» (2019)

Большинство рецензентов убеждены, что «русские проделали отличную работу». Зрители призывают не обращать внимания на негативные отзывы и подчёркивают: «Лучше, чем люди» — отличный сериал, который можно посмотреть за один присест». При этом многие отмечают плохой дубляж и настоятельно рекомендуют просмотр на русском языке с «родными» субтитрами.

«Мы видели много историй о женщинах-роботах. Но это — продукт иного плана, мастерски воплощённый. В нём мы видим немного оригинальных спецэффектов, убедительную актёрскую игру и события, которым на удивление сопереживаешь. Герои — не холодные как лёд русские; здесь показана история семьи, которая, что самое поразительное, захватывает», — считает один из зрителей.

На агрегаторе профессиональных рецензий Rotten Tomatoes пока недостаточно отзывов, чтобы составить рейтинг «свежести» сериала. Там можно найти только одну профессиональную рецензию — зато положительную. О проекте хорошо отозвался редактор сайта Decider Бретт Уайт.

«Итак, могу с уверенностью сказать, что «Лучше, чем люди» не является очередной низкобюджетной лентой, снятой с явными огрехами, в отличие от вышедшего в прошлом месяце сериала «Другая жизнь». Главное преимущество картины, несомненно, — её художественная постановка. Мир в кадре кажется обжитым и, что самое важное для полноценной семейной драмы, правдоподобным», — отметил он.

Некоторые рецензенты встретили новинку Netflix нейтрально, но не обошли вниманием смелый футуристический сюжет.

«Весьма приятный к просмотру сериал с вроде бы искренними устремлениями. Не знаю, является ли российское кино достаточно свободным (в отличие от кинематографа других стран, например Великобритании), чтобы должным образом раскрывать подобные прогрессивные сюжеты. Хоть это и не шедевр, смотреть можно», — говорится в одной из рецензий.

Часто зрители интересуются, когда на Netflix появится второй сезон проекта. Однако их тут же поправляют знатоки: второй сезон вышел, просто стриминговый сервис объединил его с первым. Таким образом, ждать нужно третьего сезона, а вопрос о его производстве, отмечают зарубежные СМИ, остаётся открытым.