В Гидрометцентре прогнозируют затяжное похолодание в России

В России ожидается затяжное похолодание, пишет «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину. По её словам, в течение наступившей недели в центральных областях будет достаточно прохладно.

Средняя суточная температура, как ожидается, составит +6… +7 °С. Днём в понедельник, 23 сентября, столбики термометров не поднимутся выше +6… +11 °С.

В Центральном Черноземье будет +8… +13 °С. 24 и 25 сентября ночью -3… +3 °С, днём +5… +10 °С.

Как указывается, 26 сентября на севере Центрального округа местами дождь с мокрым снегом, ночью -3… +2 °С, днём +6… +11 °С. В Центральном Черноземье ночью -1… +4 °С, днём до +13 °С.

В Татарстане 23 сентября прогнозируется дождь, мокрый снег, ветер до 21 м/с. В Башкортостане в этот день сильные осадки (дождь, мокрый снег, снег), гололёд, налипание мокрого снега, ветер 15—20 м/с.

Издание отмечает, что с заморозков неделя начнётся и в центральных и южных районах Карачаево-Черкесии — ночью до -3 °С.

На севере Ростовской и Волгоградской областей в начале недели также ночные заморозки до -3 °С. Сильный ветер до 20 м/с на юго-востоке Приморского края. На побережье Магаданской области 24 сентября сильный дождь, ветер 18—23 м/с.

Подчёркивается, что «самым тёплым местом на карте России» на этой неделе станет Черноморское побережье в районе Сочи и Туапсе, где продолжается бархатный сезон.

Так, дневные температуры там будут достигать +26 °С, ночью +16… +18 °С.

В Крыму воздух будет прогреваться в течение недели до +25 °С. Температура воды в Чёрном море в пределах +22… +24 °С.

В московском регионе в понедельник, 23 сентября, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Температура днём в Москве составит до +9 °С, по области +5… +10 °С.

24 сентября переменная облачность, без осадков, ночью в Москве -1… +1 °С, по области -4… +1 °С, днём в Москве +7… +9 °С, по области +5… +10 °С.

25 сентября ночью переменная облачность, днём облачно с прояснениями. Без осадков. Температура ночью -3… +2 °С, днём +6… +11 °С, ветер слабый.

26 сентября синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура ночью составит -1… +4 °С, днём до +11 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о похолодании в Москве.