Имение Александра Меншикова в Стрельне признали выявленным объектом культурного наследия

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Объект «Культурный слой XVIII—XIX веков имения А.Д. Меншикова «Фаворит» в Стрельне признали выявленным объектом культурного наследия.
Имение Александра Меншикова в Стрельне признали выявленным объектом культурного наследия
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт петербургского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Соответствующее распоряжение подписал председатель КГИОП Сергей Макаров.

«Статус выявленного объекта археологии даст возможность в будущем глубже изучить историю имения», — сказал он.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Петербурге признали объектом культурного наследия доходный дом Александра Шульгина на Кирочной улице.

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