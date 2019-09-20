Имение Александра Меншикова в Стрельне признали выявленным объектом культурного наследия

Объект «Культурный слой XVIII—XIX веков имения А.Д. Меншикова «Фаворит» в Стрельне признали выявленным объектом культурного наследия.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт петербургского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Соответствующее распоряжение подписал председатель КГИОП Сергей Макаров.

«Статус выявленного объекта археологии даст возможность в будущем глубже изучить историю имения», — сказал он.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Петербурге признали объектом культурного наследия доходный дом Александра Шульгина на Кирочной улице.