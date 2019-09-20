Спасатели предупредили о первых заморозках в Тульской области

Спасатели предупредили о первых заморозках ночью и утром в субботу, 21 сентября, в Тульской области, сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

По прогнозу областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха опустится до -2 °С.

Также стало известно об ухудшении погоды с 21 по 25 сентября в Карелии. Как заявили в республиканском МЧС, в ночные и утренние часы на большей части региона будут заморозки в атмосфере и на поверхности почвы до -1...-5 °С.

21 сентября возможны кратковременные дожди, местами мокрый снег. В основном ночная температура составит 0...-5 °С, передают «Невские новости». В некоторых местах сохранятся плюсовые показатели до +4 °С. Днём в субботу потеплеет до +5...+10 °С.

Ранее спасатели рассказали о последствиях сильного ветра в Башкирии.