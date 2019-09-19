Синоптики рассказали о похолодании в Москве

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Анна Лушникова
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT рассказал, какую погоду стоит ожидать москвичам и гостям столицы в ближайшую неделю.
Синоптики рассказали о похолодании в Москве
  • РИА Новости

«Уже в субботу, воскресенье и понедельник начнётся похолодание, в Подмосковье дойдёт до минусовых температур. Тем не менее по сравнению с югом России погодная ситуация спокойная. Могут быть заряды мокрого снега в столице. Но это всё предметно, не затронет всю Москву, будет локально. Но в ближайшие дни — четверг и пятницу — ухудшения погоды ждать не стоит», — сказал он.

По словам синоптика, наиболее высокая вероятность осадков ожидается во второй половине дня в воскресенье и в ночь на понедельник.

«В конце недели температура в ночные часы опустится до +1…+3 °С, по области до -2…-3 °С. И уже в субботу и в воскресенье дневная температура не поднимется выше +6…+9 °С», — заключил Варакин.

Ранее в Гидрометцентре сообщили о том, что в Москве и области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков в ночь на пятницу, 20 сентября.

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