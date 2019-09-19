В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве

Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Наиболее неблагоприятным и некомфортным днём будет воскресенье: и дождь, и мокрый снег. Будет облачная погода, солнышка мы не увидим», — цитирует ТАСС специалиста.

По его словам, ожидаются «нудные и продолжительные осадки».

«При такой некомфортной погоде будет казаться, что температура отрицательная, поскольку прогнозируются резкий ветер с порывами до 17—22 м/с. Очень некомфортные выходные прогнозируются», — добавил он.

Как указал Вильфанд, максимальные показатели температуры днём будут составлять +5…+7 °C, в Подмосковье она может опуститься до +3 °C.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в начале следующей недели осадки постепенно прекратятся, однако особого тепла пока ждать не стоит.

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