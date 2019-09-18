Спасатели предупредили о ночных заморозках в Подмосковье

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В Московской области ночью и утром с 19 по 21 сентября ожидаются заморозки.
Спасатели предупредили о ночных заморозках в Подмосковье
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночные и утренние часы 19—21 сентября по Московской области ожидаются заморозки в воздухе: -3...-1 °С», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Московской области.

Отмечается, что в связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур.

Ранее спасатели предупредили о заморозках в Петербурге.

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