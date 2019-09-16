Спасатели предупредили о заморозках в Петербурге

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Спасатели предупредили о заморозках в ночь на 19 сентября в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.
Спасатели предупредили о заморозках в Петербурге
  • © РИА Новости

По прогнозу Северо-Западного УГМС, заморозки ожидаются местами на почве и в воздухе. Температура может упасть до -1…-3 ˚С.

Водителям напомнили о скользкой дороге и необходимости удерживать увеличенную дистанцию до едущих впереди транспортных средств. Также необходимо заранее включать указатели поворотов и стоп-сигналы.

Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с НСН прокомментировал сообщения о резком похолодании в ряде регионов России.

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