Спасатели предупредили о заморозках в Петербурге
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По прогнозу Северо-Западного УГМС, заморозки ожидаются местами на почве и в воздухе. Температура может упасть до -1…-3 ˚С.
Водителям напомнили о скользкой дороге и необходимости удерживать увеличенную дистанцию до едущих впереди транспортных средств. Также необходимо заранее включать указатели поворотов и стоп-сигналы.
Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с НСН прокомментировал сообщения о резком похолодании в ряде регионов России.