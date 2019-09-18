Наталия Касаткина рассказала об истории балета «Сотворение мира»

Хореограф Наталия Касаткина в беседе с «Известиями» рассказала об истории балета «Сотворение мира».

Оригинальная постановка была создана совместно с Владимиром Василёвым для Кировского (Мариинского) театра.

«У «Сотворения мира» была предыстория, которая началась за шесть лет до этого, в 1965 году. На сцене Большого мы с Владимиром Василёвым выпустили балет «Весна священная». Это была первая постановка произведения Стравинского в СССР», — заявила она.

По еë словам, балет приняли восторженно, но министр культуры Екатерина Фурцева не поняла, за что на авторов постановки вдруг свалился такой успех.

Что касается «Сотворения мира», то в 1971 году Касаткиной и Василëву предоставили возможность работать над спектаклем и разрешили задействовать любых артистов из труппы.

«На главную роль Адама мы пригласили Мишу Барышникова. Он уже был очень известным классическим танцовщиком. Одна беда — в его репертуаре не было спектакля, созданного только на него. «Сотворение мира» стало его визитной карточкой», — сказала Касаткина.

Она добавила, что для Барышникова это был «абсолютный триумф».

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что Театр классического балета Касаткиной и Василёва объявил программу на сезон.