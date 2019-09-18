Наталия Касаткина рассказала об истории балета «Сотворение мира»

Короткая ссылка
Хореограф Наталия Касаткина в беседе с «Известиями» рассказала об истории балета «Сотворение мира».
Наталия Касаткина рассказала об истории балета «Сотворение мира»
  • Владимир Василёв и Наталия Касаткина, 2014 год / © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Оригинальная постановка была создана совместно с Владимиром Василёвым для Кировского (Мариинского) театра.

«У «Сотворения мира» была предыстория, которая началась за шесть лет до этого, в 1965 году. На сцене Большого мы с Владимиром Василёвым выпустили балет «Весна священная». Это была первая постановка произведения Стравинского в СССР», — заявила она.

По еë словам, балет приняли восторженно, но министр культуры Екатерина Фурцева не поняла, за что на авторов постановки вдруг свалился такой успех.

Что касается «Сотворения мира», то в 1971 году Касаткиной и Василëву предоставили возможность работать над спектаклем и разрешили задействовать любых артистов из труппы.

«На главную роль Адама мы пригласили Мишу Барышникова. Он уже был очень известным классическим танцовщиком. Одна беда — в его репертуаре не было спектакля, созданного только на него. «Сотворение мира» стало его визитной карточкой», — сказала Касаткина.

Она добавила, что для Барышникова это был «абсолютный триумф».

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что Театр классического балета Касаткиной и Василёва объявил программу на сезон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить