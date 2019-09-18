Синоптики предупредили о давлении «на барическом дне» в Москве

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Низкое атмосферное давление ожидается в Москве в среду, 18 сентября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптики предупредили о давлении «на барическом дне» в Москве
  • РИА Новости

По его словам, атмосферное давление находится «на барическом дне» и составляет 733 мм рт. ст.

Как передаёт РИА Новости, в столице будет преимущественно пасмурно, пройдёт кратковременный дождь, воздух прогреется до +11...+13 °C.

Метеоролог отметил, что такая температура на три градуса ниже климатической нормы.

Ранее сообщалось, что по Москве пройдёт «барическая пила» — резкие колебания атмосферного давления, которые негативным образом сказываются на самочувствии метеозависимых людей.

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