Ярославский театр драмы получил статус ценного объекта культурного наследия

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Ярославский государственный театр драмы имени Волкова получил статус ценного объекта культурного наследия.
Ярославский театр драмы получил статус ценного объекта культурного наследия
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Об этом сообщает Nation News.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее НСН сообщала, что в Москве собираются отреставрировать церковь XVIII века.

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