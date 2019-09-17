Ярославский театр драмы получил статус ценного объекта культурного наследия
Ярославский государственный театр драмы имени Волкова получил статус ценного объекта культурного наследия.
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Об этом сообщает Nation News.
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее НСН сообщала, что в Москве собираются отреставрировать церковь XVIII века.
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