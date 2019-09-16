Международный фестиваль балета пройдёт в Москве

Короткая ссылка
Международный фестиваль балета пройдёт в столице, сообщает сайт «Москва 24». В его рамках ведущие партии в спектаклях театра «Кремлёвский балет» исполнят мировые звёзды.
Международный фестиваль балета пройдёт в Москве
  • РИА Новости

Например, 20 сентября можно будет увидеть «Баядерку» с участием Мартины Ардуино и Марко Агостино (театр «Ла Скала»), а 21 сентября — «Дон Кихота» с Янелой Пиньерой и Луисом Валле (Национальный балет Кубы).

22 сентября в «Щелкунчике» примут участие Лаурретта Саммерскалес и Йона Акоста (Баварский государственный балет).

24 сентября в «Жизели» на сцену выйдут Полина Семионова (Берлинский государственный балет) и Даниэль Камарго (Национальный балет Нидерландов).

В «Лебедином озере» 25 сентября будут задействованы Наташа Маир (Венский государственный балет) и Исаак Эрнандес (Английский национальный балет).

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что Театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва объявил программу на сезон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить