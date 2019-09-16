Эксперт рассказал о причинах похолодания в Московском регионе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о причинах похолодания в столичном регионе.

По его словам, температура воздуха окажется на 3—4 °С ниже климатической нормы.

«Причиной тому станут северо-западный и северный ветра. Всё это будет происходить в тыловой части циклона, центр которого сейчас находится над Санкт-Петербургом, а потом сместится на восток. Такой северный ветер принесёт в центр европейской части России, включая Москву, холодный воздух», — заявил он.

Как рассказал Синенков, погода будет преимущественно облачной и дождливой, с редкими прояснениями. Во вторник ожидается +11...+13 °С, и в середине недели температура сохранится. С пятницы по воскресенье прогнозируют +9...+11 °С.

Ранее врач-геронтолог профессор Юрий Конев в беседе с НСН прокомментировал сообщения о резком похолодании в ряде регионов России.