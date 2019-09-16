Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве

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Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в этот период в столице будет властвовать антициклон, который принесёт улучшение погоды.
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
  • РИА Новости

«То есть вот этот период, 23—27-го, — это в основном солнечная и сухая погода. Она будет действительно напоминать старое бабье лето», — цитирует Тишковца РИА Новости.

Он отметил, что ночью столбики термометров поднимутся до +3...+8 °C, днём воздух прогреется до +15...+16 °C.

Синоптик рассказал, что ориентировочно с 28 сентября по 1 октября город накроют дожди и ожидается похолодание, однако затем будет несколько комфортных и солнечных дней.

Метеоролог предположил, что старое бабье лето будет разбито на две половины.

Ранее в Москве и области был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности до утра среды, 18 сентября, из-за сильного ветра.

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