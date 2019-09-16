Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
- РИА Новости
«То есть вот этот период, 23—27-го, — это в основном солнечная и сухая погода. Она будет действительно напоминать старое бабье лето», — цитирует Тишковца РИА Новости.
Он отметил, что ночью столбики термометров поднимутся до +3...+8 °C, днём воздух прогреется до +15...+16 °C.
Синоптик рассказал, что ориентировочно с 28 сентября по 1 октября город накроют дожди и ожидается похолодание, однако затем будет несколько комфортных и солнечных дней.
Метеоролог предположил, что старое бабье лето будет разбито на две половины.
Ранее в Москве и области был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности до утра среды, 18 сентября, из-за сильного ветра.