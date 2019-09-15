Из-за угрозы наводнения в Петербурге решили перекрыть дамбу

В Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) из-за возможного повышения уровня воды в дельте Невы до опасных значений. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по городу.

«В 16:57 затворы КЗС на судопропускных сооружениях С-1, С-2 и шести водопропускных сооружениях закрыты», — заявили в ведомстве.

Также было остановлено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

По данным дирекции КЗС, акваторию Невской губы временно изолировали от Финского залива с целью предотвращения нагонного наводнения.

Указывается, что, по прогнозам ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ожидается повышение уровня воды в дельте Невы до критериев наводнения (+ 160 см).

В начале сентября портал «Юга.ру» передавал, что в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней и вероятности резкого подъёма уровня воды.