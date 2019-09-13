Спасатели предупредили о ветре до 17 м/с в Татарстане

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Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в дневное и вечернее время в субботу, 14 сентября, в Татарстане. Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Спасатели предупредили о ветре до 17 м/с в Татарстане
  • © Макс Ветров
  • РИА Новости

По прогнозу, возможны грозы и усиление ветра до 17 м/с.

Рекомендуется избегать линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и других подобных объектов.

Также стало известно, что в Карелии днём 14 сентября ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днём в большинстве районов будут кратковременные дожди. Ветер 6—11 м/с, днём местами порывы до 15—17 м/с, передаёт Karelinform.ru со ссылкой на республиканское МЧС.

Ранее Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области на 13 и 14 сентября.

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