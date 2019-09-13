Посетитель ударил ножом картину в Центре Помпиду

Один из посетителей парижского Центра Помпиду порезал ножом картину известного французского художника-концептуалиста Даниэля Бюрена, пишет Le Parisien.

По информации издания, мужчина успел нанести картине несколько ударов ножом до того, как его схватили.

О личности вандала не сообщается. Полиция намерена направить его на психиатрическую экспертизу.

Центр Помпиду подтвердил, что полотно получило серьёзные повреждения, не уточнив при этом сумму ущерба.

Картины Бюрена высоко ценятся на рынке произведений современного искусства. Так, в 2016 году его полотно было продано за €1,2 млн.

В 2018 году похожее нападение было совершено на картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее.